Porsche’den kritik adım: O iki model artık üretilmeyecek!

Alman otomobil devi Porsche dikkat çeken bir karar ile gündeme geldi. Lüks spor araba üretimleriyle otomotiv sektöründe önemli bir yere sahip olan Porsche, spor araba tutkunları için adeta hayranlık uyandıran o modellerin üretimini durdurma kararı aldı.

Spor araba segmentinde önemli bir yere sahip olan Boxster ve Cayman modelleri için üretim durdurma kararı alan otomotiv devinin kararı otomotiv sektöründe büyük bir yankı uyandırdı.

Bu içten yanmalı motora sahip bu iki efsane modelin üretiminin durdurulmasının nedeni ise, elektrikli dönüşüm olduğu belirtildi.

ÜRETİMİ BİTECEK!

Son yıllarda artan elektrikli araç kullanımı otomotiv devlerinin teker teker elektrikli dönüşme yönelirken Porsche’de kayıtsız kalamayarak içten yanmalı motora sahip olan iki popüler spor modelleri siparişe kapattı.

Porsche’nin resmi açıklamasında üretimin tam olarak ne zaman biteceği netleşmese de kulislerde mevcut siparişlerin 2026’ya kadar teslim edileceği konuşuluyor. Uzmanlara göre son üretilen benzinli 718 Boxster ve Cayman’lar, ileride koleksiyon değeri taşıyacak.

Avrupa Birliği’nin yeni siber güvenlik regülasyonlarına uyum sağlanamaması nedeniyle 2024 başında modellerin Avrupa’daki satışları bitmişti. Küresel kararla birlikte artık dünyada da bu iki modelin sayfası kapandı.

ELEKTRİKLİ OLARAK YENİDEN ÜRETİLECEK

Porsche, otomotiv dünyasının ikonik isimleri olan Boxster ve Cayman’ı tarihe karışmaya bırakmak yerine, elektrikli geleceğe taşımayı planlıyor. Marka, her iki modelin de tamamen elektrikli versiyonları için kapsamlı test sürüşlerine şimdiden başladı.

Yeni nesil Boxster ve Cayman’ın, tek motorlu arkadan itişli ve çift motorlu dört çeker seçenekleriyle 2026 yılında otomobil severlerle buluşması bekleniyor. Böylece Porsche, klasik modellerini modern teknolojilerle yeniden yorumlayarak elektrikli çağın iddialı oyuncuları arasına katmayı hedefliyor.