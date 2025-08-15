Range Rover'ın elektrikli SUV modeli 2026'da yollarda

Lüks SUV üreticisi Range Rover, merakla beklenen yeni tamamen elektrikli modelinin ilk görselleriyle gündemde.

İngiliz basını tarafından yayınlanan görseller, 2026'nın başında yollara çıkacak olan orta boy elektrikli SUV modelinin tasarımına dair ilk ipuçlarını veriyor.

VELAR'DAN DAHA ŞIK VE SPORTİF

Yeni model, markanın karakteristik tasarım detaylarını korusa da Velar'dan bile daha zarif ve şık bir silüete sahip olacak.

Alçak tavan çizgisi ve ince camları sayesinde, bu yeni elektrikli Range Rover'ın kendine özgü ve oldukça sportif bir duruş sergileyeceği belirtiliyor.

YENİ EMA PLATFORMU VE 650 KM'YE VARAN MENZİL

Tamamen yeni EMA platformu üzerine inşa edilecek olan araç, 118 kWh'a varan batarya seçenekleri ve gelişmiş termal yönetim sistemi sayesinde 480 ila 650 kilometre arasında bir menzil sunacak.

Yeni model, amiral gemisi elektrikli Range Rover'dan batarya ve elektrikli tahrik sistemi gibi önemli teknolojileri de miras alacak.