Rekabet Kurumu'ndan Tofaş'ın Stellantis'i devralmasına izin çıkmadı

Haber Merkezi

Tofaş'ın, Stellantis'in Türkiye'deki dağıtım şirketi Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin paylarını devralma girişimi, Rekabet Kurumu tarafından engellendi.

Kurum, verilen taahhütlerin yeterli olmadığı gerekçesiyle devralma işlemine izin vermedi.

400 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Tofaş, geçtiğimiz yıl mart ayında yaptığı açıklamada, Stellantis'in Türkiye'deki dağıtım şirketi Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin paylarını 400 milyon euro karşılığında devralacağını duyurmuştu.

Ancak bu devir işlemi, Rekabet Kurumu tarafından rekabet endişeleri nedeniyle incelemeye alınmıştı.

Kurum, yapılan açıklamada, verilen taahhütlerin yeterli olmadığı gerekçesiyle devralma işleminin rekabeti olumsuz etkileyebileceği endişesini dile getirdi.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama şöyle: