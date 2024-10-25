Rekabet Kurumu'ndan Tofaş'ın Stellantis'i devralmasına izin çıkmadı

Tofaş'ın, Stellantis'in Türkiye'deki dağıtım şirketi Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin paylarını devralma girişimi, Rekabet Kurumu tarafından engellendi.
Kurum, verilen taahhütlerin yeterli olmadığı gerekçesiyle devralma işlemine izin vermedi.
400 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA
Tofaş, geçtiğimiz yıl mart ayında yaptığı açıklamada, Stellantis'in Türkiye'deki dağıtım şirketi Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin paylarını 400 milyon euro karşılığında devralacağını duyurmuştu.
Ancak bu devir işlemi, Rekabet Kurumu tarafından rekabet endişeleri nedeniyle incelemeye alınmıştı.
Kurum, yapılan açıklamada, verilen taahhütlerin yeterli olmadığı gerekçesiyle devralma işleminin rekabeti olumsuz etkileyebileceği endişesini dile getirdi.
Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklama şöyle:
Stellantis N.V.’ye (STELLANTIS) ait olan Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş’nin, STELLANTIS ve Koç Holding A.Ş’nin ortak kontrolünde bulunan TOFAŞ Türk Otomobil A.Ş. tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak, Rekabet Kurulu’nun 23.11.2023 tarih ve 23-54/1029 –M sayılı toplantısında 4054 Sayılı Kanun’un 10. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca konu hakkında nihai inceleme yapılmasına karar verilmiştir.
Rekabet Kurulu’nun 24.10.2024 tarih ve 24-43/1027-M sayılı toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda, başvuru sahiplerinin konu ile ilgili vermiş olduğu taahhütlerin işleme izin verilebilmesi için yeterli olmadığına karar verilmiştir.
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