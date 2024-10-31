Renault, 2024'ün ilk 9 ayında 37,7 milyar euro gelir elde etti

AA & Ensonhaber

Renault Group, 2024 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu dönemde 37,7 milyar euro grup geliri elde etti.

Otomotiv gelirleri ise 9,3 milyar euro olarak gerçekleşti ve ürün karması etkisindeki sürekli iyileşmede yüzde 3,8 puanlık bir artış sağlandı.

Renault markası, Avrupa'da üçüncü, hafif ticari araçlarda (LCV) ise Avrupa ve Fransa'da ilk sırada yer aldı.

Clio, Avrupa genelinde tüm kanallarda en çok satan ikinci araç olurken, Dacia Avrupa binek araç satışlarında dokuzuncu sırada, Avrupa perakende satış sıralamasında ise ilk 3'te yer aldı.

Sandero, Avrupa genelinde tüm kanallarda en çok satan araç oldu. Alpine, ürün atağı öncesinde yıl başından itibaren yüksek çift haneli bir büyüme kaydetti.

YENİ ÜRÜN LANSMANLARI GELİRLERİ ARTIRDI

Renault Group Finans Direktörü Thierry Pieton, üçüncü çeyrek gelirlerinin bu yılki ürün ataklarından faydalanmaya başladığını belirtti.

Pieton, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bu çeyrekte faturalarımızın yüzde 18'ini temsil eden 10 yeni lansman gerçekleştirdik. Araçların ilgili pazarlarda kademeli olarak sunulmasıyla bu eğilim önümüzdeki çeyreklerde de devam edecek ve 2025 için planlanan 7 yeni lansmanla birlikte daha da hızlanacak.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK GELİRİ 10,701 MİLYON EURO

2024'ün üçüncü çeyreğinde Grubun geliri 10,701 milyon euro olarak gerçekleşti. Otomotiv gelirleri, 2023'ün ilk çeyreğine kıyasla yüzde 0,5 düşüşle 9,347 milyon euro oldu.