Renault 5 Roland-Garros özel sürümü tanıtıldı: İşte özellikleri

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Renault, Roland-Garros Fransa Açık Tenis Turnuvası'na özel olarak tasarladığı Renault 5 E-Tech Elektrikli Roland-Garros serisi ile otomobil tutkunlarına ve tenis severlere benzersiz bir deneyim sunuyor.

Renault Roland Garros özel seri, şık tasarımı, özel renk seçenekleri ve tenis temalı detaylarıyla dikkat çekiyor. Renault 5 E-Tech elektrikli özel versiyon, elektrikli sürüş keyfini tenis tutkusuyla birleştiriyor.

DIŞ TASARIMDA TENİS ESİNTİLERİ VE ŞIK DETAYLAR

Renault 5 E-Tech Elektrikli Roland-Garros, sedef beyaz, gece mavisi, yıldız siyah ve özel mat tonlarda saten mineral gri olmak üzere dört farklı gövde rengiyle sunuluyor.

Saten krom tavan çizgisi ve özel tasarımlı 18 inç siyah elmas kesim alaşım jantlar, aracın şıklığını vurguluyor. Ön kapının alt kenarında, Roland-Garros stadyumunun mimarisinden esinlenerek tasarlanmış ve Roland-Garros logosuyla süslenmiş özel detaylar bulunuyor.

Ayrıca, dokuma efektli yıldız siyah renkteki tavan, araca sportif bir hava katıyor. Renault elektrikli araç tasarımı ve Roland Garros temalı araçlar, otomobil ve tenis tutkunlarını cezbediyor.

İÇ MEKANDA ÖZEL DÖŞEMELER VE TENİS TEMALI DETAYLAR

Aracın iç mekanında kullanılan özel açık gri döşeme, geri dönüştürülmüş kumaştan üretilmiş olup, H şeklinde sırtlık detayıyla farklılaşıyor.

Yan destekler ve kol dayama, mavi rafine kumaşla kaplanarak iç mekanın şıklığını artırıyor. Ön koltukların sırtlıklarında, Roland-Garros logosu özel baskıyla yer alıyor.

Kapı panelleri ve ön konsolun alt bölgelerinde koltuk kumaşından ek süslemeler, mavi rafine kumaş ve Fransız bayrağı detayı bulunuyor.

Ön konsolda, "anotlama yöntemi"yle elde edilmiş metal renkli yatay bir bant ve "Roland-Garros Paris" yazısıyla aydınlatılmış bir alan yer alıyor.

Fırçalanmış alüminyum kapı eşiklerinde ise "Roland-Garros Paris" yazısı yer alıyor. Renault özel seri iç tasarım ve Roland Garros temalı iç mekan, konfor ve şıklığı bir araya getiriyor.

GÜÇLÜ ELEKTRİKLİ PERFORMANS VE MENZİL

Renault 5 E-Tech Elektrikli Roland-Garros, 52 kWh batarya ile ortalama 410 km'ye kadar WLTP menzili sunuyor.

110 kW (150 bg) gücündeki elektromotor ve AmpR Small platformu üzerine inşa edilen araç, bağımsız arka süspansiyonu ile dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor.

Şehir içi sürüşlerin yanı sıra uzun yolculuklar için de ideal olan bu özel seri, elektrikli araç kullanıcılarına gelişmiş bir sürüş deneyimi vadediyor.