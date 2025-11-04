Renault Duster, yeni yerli üretim motorlarla Türkiye yollarına çıkıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa’daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen yeni Renault Duster, yerli üretim motor seçenekleriyle geliyor.

Yeni model, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına cevap veren, tamamen yenilenmiş bir motor gamıyla müşterilerle buluşuyor.

YENİ YERLİ MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni 1.3 TCe motor, 7 ileri EDC otomatik şanzımanla birleştirilerek 145 HP güç sunuyor ve 594 litrelik rekor bagaj hacmi sağlıyor.

1.8 Full Hybrid E-Tech motor ise 160 HP güce ulaşarak önceki nesle göre yüzde 10’a varan yakıt tasarrufu ve geliştirilmiş Multi-mode otomatik şanzıman sunuyor.

Bütçe dostu yeni 1.2 Eco-G (LPG’li) motor 120 HP güç üretirken, Duster tarihinde bir ilk olarak 1.2 Hybrid 4×4 LPG modeli 150 HP güç sunuyor.

Bu versiyon, LPG ekonomisi ile otomatik vites ve dört çeker sürüş kabiliyetini bir arada sunarak en az yakan 4×4 araçlar arasına konumlanıyor.

İÇ MEKAN VE TEKNOLOJİ

Sert ve güçlü SUV kimliğini koruyan yeni Duster, iç mekanda konfor ve teknolojiye odaklanıyor.

Techno seviyesinden itibaren Adaptif Cruise Control (ACC) standart olarak sunulurken, bu versiyondaki yeni açık gri koltuk döşemeleri daha ferah bir iç mekân sağlıyor.

1.3 TCE İÇİN ÖTV MUAFİYETİ MÜJDESİ

Yeni düzenlemeye göre, bir aracın ÖTV muafiyetiyle satın alınabilmesi için en az yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor.

1.3 TCe motorun Bursa'da üretilmeye başlanmasıyla Duster 1.3 TCe otomatik modeli de artık bu şartı karşılayarak muafiyet kapsamına girdi.

RENAULT DUSTER FİYAT LİSTESİ

Evolution Turbo TCe EDC 145 hp --> 1 milyon 745 bin TL

Techno Turbo TCe EDC 145 hp --> 1 milyon 795 bin TL

Evolution mild hybrid advanced 130 hp 4x4 --> 2 milyon 288 bin TL