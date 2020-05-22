Renault, en önemli fabrikalarından birini kapatabilir

Renault, Fransa'da yer alan ve en önemli üretim tesislerinden biri olan Flins'i 2 milyar euroluk maliyet düşürme stratejisi doğrultusunda kapatma kararı alabilir.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, fabrikalarını kapatarak üretime ara vermişti.

Her ne kadar otomobil üreticileri için hayat yavaş yavaş normale dönse de ekonomik sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Renault, Paris yakınlarında yer alan; Zoe, Nissan Micra üretiminin gerçekleştirildiği ve 2 bin 600 kişinin çalıştığı Flins fabrikasını kapatabilir.

Şirketin bu kararı almayı düşünmesindeki en büyük neden ise, 2 milyar euroluk maliyet düşürme stratejisi olarak gösteriliyor.

28 MAYIS'TA HER ŞEY BELLİ OLACAK

Renault, tesis kapatma konusuyla alakalı herhangi bir açıklamada veya yorumda bulunmadı. Geçici CEO Clothilde Delbos, 28 Mayıs tarihinde hem Nissan ile ortaklığın geleceğini hem de maliyet düşürme stratejisinin detaylarını açıklayacak.

18 MİLYON OTOMOBİL BURADA ÜRETİLMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Flins tesisinde 160 bin adet otomobil üretimi gerçekleşti. Marka bu tesisteki Zoe bandına 2018 yılında yatırım yapmıştı. 1952 yılında açılan tesis markanın önemli modelleri olan Dauphne, Renault 4, Twingo ve Clio gibi modellerinde aralarında bulunduğu 18 milyon otomobil üretimi gerçekleştirdi.

Fabrikanın en öneminin temel sebebi olan Clio üretimi Türkiye ve Slovenya’ya yönlendirilince Flins’in eski popülerliği de kalmadı.