Dolar
6.7953
0.1178%
Euro
7.4238
-0.1976%
Altın
1728.96
0.0926%
Borsa
102648.93
0%
G. Altın
377.452
0.0683%
Bitcoin
61500.7
-0.8206%
14ºC
İstanbul
Yağmur 14 C

    Renault, en önemli fabrikalarından birini kapatabilir

    Renault, Fransa'da yer alan ve en önemli üretim tesislerinden biri olan Flins'i 2 milyar euroluk maliyet düşürme stratejisi doğrultusunda kapatma kararı alabilir.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2020 - 08:39
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Renault, en önemli fabrikalarından birini kapatabilir

    Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, fabrikalarını kapatarak üretime ara vermişti.

    Her ne kadar otomobil üreticileri için hayat yavaş yavaş normale dönse de ekonomik sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı.

    Renault, Paris yakınlarında yer alan; Zoe, Nissan Micra üretiminin gerçekleştirildiği ve 2 bin 600 kişinin çalıştığı Flins fabrikasını kapatabilir.

    Şirketin bu kararı almayı düşünmesindeki en büyük neden ise, 2 milyar euroluk maliyet düşürme stratejisi olarak gösteriliyor.

    renault

    28 MAYIS'TA HER ŞEY BELLİ OLACAK

    Renault, tesis kapatma konusuyla alakalı herhangi bir açıklamada veya yorumda bulunmadı. Geçici CEO Clothilde Delbos, 28 Mayıs tarihinde hem Nissan ile ortaklığın geleceğini hem de maliyet düşürme stratejisinin detaylarını açıklayacak.

    18 MİLYON OTOMOBİL BURADA ÜRETİLMİŞTİ

    Geçtiğimiz yıl Flins tesisinde 160 bin adet otomobil üretimi gerçekleşti. Marka bu tesisteki Zoe bandına 2018 yılında yatırım yapmıştı. 1952 yılında açılan tesis markanın önemli modelleri olan Dauphne, Renault 4, Twingo ve Clio gibi modellerinde aralarında bulunduğu 18 milyon otomobil üretimi gerçekleştirdi.

    Fabrikanın en öneminin temel sebebi olan Clio üretimi Türkiye ve Slovenya’ya yönlendirilince Flins’in eski popülerliği de kalmadı.

    Görüş Bildir