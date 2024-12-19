Renault hafif ticaride gaza bastı: Yeni araçlar Türkiye yollarında

AA & Ensonhaber

Renault, yenilenen hafif ticari araç ailesini Türkiye pazarına sundu. Kangoo, Master ve Trafic modellerinden oluşan yeni ürün gamı, farklı meslek gruplarının ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARINDA LİDERLİK HEDEFİ

Avrupa'da pick-up modelleri hariç hafif ticari araç pazarında lider olan Renault, Türkiye'de de aynı başarıyı yakalamayı hedefliyor.

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Yeni ticari ürün gamımızla birlikte hafif ticari araçlarda da varlığımızı perçinleyecek ve markamızın başarısını katlayacağız." dedi.

YENİ MASTER'IN ÖZELLİKLERİ

Yeni Master, geniş iç hacmi, düşük yakıt tüketimi ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor.

Sınıfının en geniş sürgülü yan kapısına sahip olan Yeni Master, kolay yükleme imkanı sağlıyor.

Bir önceki nesle göre yüzde 3 daha düşük yakıt tüketimi sunan Yeni Master, 20 farklı sürüş destek sistemiyle de güvenliği artırıyor.

YENİ MASTER'IN FİYATI

Yeni Master, 23 Aralık'tan itibaren Türkiye'de satışa sunulacak. Panelvan versiyonunun başlangıç fiyatı 1 milyon 495 bin TL, kamyonet versiyonunun başlangıç fiyatı ise 1 milyon 420 bin TL.

KANGOO VE TRAFİC MODELLERİ

Kangoo modeli, Kangoo Multix, Kangoo Van ve Kangoo E-Tech versiyonlarıyla farklı ihtiyaçlara cevap veriyor.

Yeni Trafic ise, markanın yeni tasarım kimliği ve gelişmiş donanımlarıyla dikkat çekiyor.