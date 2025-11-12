Renault Megane yolun sonuna geldi: İşte üretimin sonlanacağı tarih

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MAİS A.Ş. Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, Renault'un geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tatoğlu, markanın en sevilen otomobillerinden Megane için yolun sonunun göründüğünü belirtti.

RENAULT MEGANE ÜRETİMİ 2027 YILINDA SONA ERECEK

Bahaettin Tatoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre Renault Megane üretimi, 2027 yılının sonunda resmen bitecek.

Karsan tarafından üretilen otomobil, bu tarihten sonra yeni bir karar alınmazsa tarihin tozlu raflarına gömülecek.

Tatoğlu, bu süreçte Renault Megane satışlarının biraz daha artacağını düşündüğünü ifade etti.

TÜRKİYE'NİN EN SEVİLEN MODELLERİNDENDİ

İlk kez 1995 yılında yollara çıkan ve bugüne kadar 4 nesil gören otomobil, birkaç yıldır Karsan'ın Bursa'daki fabrikasında üretiliyordu.

2024 yılında 40 bin 077 adet satan modelin, üretimi bitene kadar yeni satış rekorlarına imza atıp atamayacağı merak konusu.