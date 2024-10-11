Renault paylaştı: Yeni Twingo E-Tech böyle görünecek

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rFansız otomobil devi Renault, önümüzdeki günlerde başlayacak Paris Otomobil Fuarı'nda yeni elektrikli aracı Twingo E-Tech'i görücüye çıkaracak.

Şirket, lansmana günler kala bu otomobilin basın görsellerini paylaştı ve tasarımını gözler önüne serdi.

Yeni Twingo, LED farlar ve minimalist bir tasarım ile geliyor. Aracın ön tamponunda büyük bir Renault logosu bulunuyor.

RENAULT TWINGO E-TECH NELER SUNACAK

2026 yılında yollara inmesi beklenen Twingo E-Tech, ilk kez 1992 yılında tanıştığımız otomobilin modern bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak.

Aracın yan tarafında ise siyah plastik kaplamalar yer alıyor. Arka tarafta ise LED stop lambaları ve bir Renault logosu bulunuyor.

Otomobil, Renault 5 E-Tech Electric ile aynı platform üzerine inşa edilecek ve parçaların yüzde 70'i aynı olacak.

Renault'un Slovenya'da bulunan fabrikasında üretilecek otomobil, yılda 150.000 civarı üretim kapasitesine sahip olacak.

Renault Twingo E-Tech'in fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak aracın 20 bin eurodan daha az olacağı tahmin ediliyor.