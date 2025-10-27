Renault, yılın ilk 9 ayında yaklaşık 1.7 milyon araç sattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Renault Group, 2024'ün üçüncü çeyreğine göre gelirlerini yüzde 6,8 artışla 11,4 milyar euroya yükseltti. Otomotiv segmenti gelirleri ise yüzde 5,1 artarak 9,8 milyar euro olarak gerçekleşti.

Yılın 9 aylık toplam geliri 39,1 milyar euroya ulaşırken, otomotiv gelirleri 34,3 milyar euro oldu. Şirket, bu dönemde faaliyet marjını yaklaşık yüzde 6,5 düzeyinde korudu.

1.7 MİLYON ARAÇ SATTI

Grubun yılın 9 ayındaki toplam satış hacmi yüzde 3,8 artışla 1 milyon 698 bin 964 adede ulaştı. Üçüncü çeyrekte ise satışlar yüzde 9,8 artarak 529 bini aştı.

Avrupa pazarında üçüncü sıradaki konumunu koruyan Renault Group, uluslararası pazarlarda yüzde 14,9 büyüme kaydetti. Elektrikli ve hibrit araçların toplam satışlardaki payı ise yüzde 44'e yükseldi.

DACIA SANDERO ZİRVEDE

Gruba bağlı üç otomotiv markası da bu dönemde büyüme gösterdi. Renault markası, Renault 5 E-Tech modelinin B segmentindeki liderliği ve Clio'nun ikinciliği ile Avrupa'da güçlü konumunu sürdürdü.

Dacia Sandero, Avrupa genelinde tüm satış kanallarında en çok tercih edilen otomobil olma unvanını korudu. Alpine markası ise bu çeyrekte satışlarını iki katın üzerinde artırarak dikkat çekti.