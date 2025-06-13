Renault'dan acil durumlar için yeni elektrikli araç: Vision 4rescue

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Renault, Software Republique iş birliğiyle geliştirdiği yeni konsept aracı Vision 4rescue modelini sergiledi.

Tamamen elektrikli olan bu araç, özellikle acil durum ve kurtarma hizmetleri için tasarlandı ve Fransız itfaiyesiyle birlikte geliştirildi.

ACİL DURUM HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TASARIM

Vision 4rescue, temel aldığı Renault 4 E-Tech modeline kıyasla yerden 15 mm daha yüksek bir yapıya sahip.

Ayrıca, eklenen ikinci bir elektrik motoru sayesinde dört tekerlekten çekiş (AWD) özelliğine kavuşarak zorlu arazi koşullarında hareket kabiliyetini artırıyor.

Aracın dış tasarımı, gri tonlarındaki şerit desenleri ve kırmızı-sarı reflektör detaylarıyla, bir kurtarma aracı olduğunu açıkça belli ediyor. Bu tasarım, hem işlevsellik hem de görünürlük sağlıyor.

TEKNOLOJİ ÜSSÜ GİBİ DONATILDI

Bu konsept aracın asıl farkı ise barındırdığı teknolojiler. Aracın tavanında, kısa ve uzun menzilli dronların taşınabileceği özel bir yapı bulunuyor.

Bu yapı aynı zamanda 5G bağlantısı ve entegre Wi-Fi ağı gibi donanımları da içererek, iletişim altyapısının çöktüğü afet anlarında bile bağlantı kurmayı sağlıyor.

Bagajı ise adeta bir mobil komuta merkezi gibi tasarlanmış durumda. Üst bölümde kayar bir masa ve çift ekranlı yüksek güçlü bir bilgisayar yer alırken, alt bölümde acil durum ekipmanları için özel saklama kutuları bulunuyor.