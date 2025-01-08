Rivian, 2024 yılında satış rekoru kırdı

Haber Merkezi

Rivian, 2024 yılına ait üretim ve teslimat rakamlarını açıkladı. Şirket, zorlu bir yıl geçirmesine rağmen 2023 yılındaki satış rakamlarını geride bırakarak yeni bir rekora ulaştı.

Rivian, 2024 yılında toplam 49 bin 476 araç üretti ve 51 bin 579 araç teslim etti. Şirket, yılın son çeyreğinde ise 12 bin 727 araç üretip 14 bin 183 araç teslim etti.

ÜRETİMDE DÜŞÜŞ

Rivian'ın 2024 yılındaki üretim rakamları, 2023 yılına göre düşüş gösterdi. Şirket, 2023 yılında 57 bin araç üretirken, bu rakam 2024 yılında 49 bin 476'ya geriledi.

Rivian, 2024 yılında tedarik zinciri sorunlarıyla karşılaştı. Enduro motorları için gerekli parçaları tedarik ettiği Essex Furukawa ile yaşanan sorunlar, üretimi olumsuz etkiledi.

MALİ VERİLER ŞUBATTA

Rivian, 2024 yılına ait mali verilerini şubat ayında açıklayacak.