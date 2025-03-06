Rusya'daki otomobil satışları 2 yıl sonra ilk kez düştü

Haber Merkezi

Rus otomotiv sektörü, iki yıl aradan sonra ilk kez düşüşle karşı karşıya kaldı. Şubat ayında yeni otomobil satışları, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 24,9 azalarak 78 bin adede geriledi.

Bu düşüş, Mart 2023'ten bu yana sektörde görülen ilk gerileme olarak dikkat çekiyor. Rusya merkezli otomotiv veri analitiği şirketi Avtostat'ın verilerine göre, düşüşün ana nedenleri arasında artan kredi maliyetleri ve ABD ile başlayan müzakerelerin yarattığı belirsizlik öne çıkıyor.

LADA LİDERLİĞİ SÜRÜYOR, ÇİNLİ MARKALAR YÜKSELİŞTE

Rusya pazarında Lada, en çok satan marka olmaya devam ediyor. Batılı markaların pazardan çekilmesinin ardından Çinli otomobil üreticileri de önemli bir yükseliş yaşadı.

Haval, Chery, Changan, Geely, Omoda, Exeed ve Jetour gibi Çinli markalar, Rusya'da giderek artan bir popülerliğe sahip.

KREDİ MALİYETLERİ VE ABD MÜZAKERELERİ ETKİSİ

Uzmanlar, yeni otomobil satışlarındaki düşüşün temel nedeni olarak artan kredi maliyetlerini işaret ediyor.

Yüksek faiz oranları, tüketicilerin yeni araç alımlarını ertelemesine yol açıyor. Ayrıca, Rusya ile ABD arasında başlayan müzakereler, Batılı şirketlerin Rus pazarına geri dönebileceği beklentisini yaratmış durumda.

Bu beklenti de tüketicilerin yeni araç alımlarını beklemeye almasına neden oluyor.