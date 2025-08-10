Satışlar 1 milyonu aştı: İşte Avrupa'da en çok elektrikli otomobil satan markalar

Avrupa elektrikli otomobil pazarında 2025'in ilk yarısı, tarihi bir dönüm noktasına ve liderlik değişimine sahne oldu.

JATO Dynamics'in verilerine göre, yılın ilk altı ayında satılan elektrikli araç sayısı ilk kez 1 milyonu aşarken, pazarın yeni lideri Volkswagen oldu.

VOLKSWAGEN ZİRVEDE, TESLA DÜŞÜŞTE

Volkswagen, satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 gibi rekor bir oranda artırarak 135 bin 427 adede ulaştırdı ve zirveye yerleşti.

Uzun süredir pazarın lideri olan Tesla ise satışlarında yüzde 33'lük bir düşüş yaşayarak 109 bin 262 adetle ikinci sıraya geriledi.

PAZAR PAYI YÜZDE 17'Yİ AŞTI

Bu liderlik değişiminin yaşandığı dönemde, Avrupa'daki toplam elektrikli otomobil satışları yüzde 25 artarak 1 milyon 193 bin adede ulaştı.

Bu sayede elektrikli araçların toplam pazar içindeki payı da 3,6 puanlık artışla yüzde 17,4'e yükseldi.