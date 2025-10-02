Skoda, 4 milyonuncu SUV modelini banttan indirdi

Çekya merkezli otomobil üreticisi Skoda, 4 milyonuncu SUV modelini üreterek otomotiv endüstrisinde önemli bir eşiği geride bıraktı.

Markanın SUV yolculuğu, 2009 yılında ilk modern SUV modeli olan Skoda Yeti ile başlamıştı.

SATIŞLARIN YARISINDAN FAZLASI SUV

Günümüzde Skoda'nın mevcut ürün gamını oluşturan 12 model serisinin yedisi SUV segmentinde yer alıyor.

Bu modeller, markanın küresel toplam teslimatlarının yüzde 55'inden fazlasını oluşturuyor.

Türkiye'de ise ocak-ağustos dönemindeki satışların yüzde 41'ini SUV modellerin oluşturduğu belirtildi.

ELEKTRİKLİ SUV'LAR DA YOLDA

Markanın SUV ailesi, kompakt Kamiq ve Karoq'tan yedi koltuklu Kodiaq'a ve tamamen elektrikli Enyaq ile Elroq'a kadar uzanıyor.

Özellikle elektrikli modeller, Avrupa'da büyük bir satış başarısı yakalamış durumda.

Skoda, elektrifikasyon hamlesini hız kesmeden sürdürüyor ve 2026 yılına kadar en küçük elektrikli SUV'u Epiq ile yedi kişilik yeni amiral gemisi Space'i de pazara sunmayı hedefliyor.