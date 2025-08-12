Skoda modellerinde ağustos ayına özel kampanyalar

Otomobil üreticisi Skoda, ağustos ayı boyunca geçerli olacak yeni kampanyasını duyurdu.

Marka, geniş model yelpazesinde ÖTV avantajları, düşük faizli kredi seçenekleri ve nakit indirimleri gibi çeşitli fırsatlar sunuyor.

KAROQ'TA 300 BİN TL'YE VARAN İNDİRİM

Kampanyanın en dikkat çekici tekliflerinden biri, markanın en çok tercih edilen SUV modellerinden Karoq için sunulan 300 bin TL'ye varan indirim fırsatı oldu.

Sportif model Scala Monte Carlo için ise 150 bin TL'ye 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faiz oranlı kredi seçeneği bulunuyor.

OCTAVIA VE ELEKTRİKLİ MODELLERDE ÖZEL FIRSATLAR

Markanın amiral gemisi Superb ve büyük SUV'u Kodiaq, düşen ÖTV oranları sayesinde daha ulaşılabilir hale geldi.

Skoda'nın en çok satan modeli Octavia'da ise tüzel müşterilere özel 1 milyon TL'ye kadar avantajlı kredi imkanı devam ediyor.