Skoda’da dev kampanya! 13 bin TL ödeyen araç sahibi oluyor

Türkiye otomotiv pazarında son yıllarda artan fiyatlar, sıfır araç sahibi olmak isteyenler için ödeme planlarını daha da önemli hale getirdi.

Skoda, özellikle popüler modelleri Scala ve Octavia ile devreye girerek dikkat çekici bir kampanya başlattı.

Yüksek donanım seviyesi, modern tasarımı ve performansıyla öne çıkan bu modeller, şimdi daha ulaşılabilir ödeme koşullarıyla alıcılarını bekliyor.

ARAÇ BEDELİNİN BELİRLİ BİR KISMINI KAPSIYOR

Marka, Ağustos 2025 fiyat listesine özel olarak Scala’nın Monte Carlo donanımında 150 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı sunuyor.

Bu kampanyada aylık taksit tutarı 13 bin 570,19 TL olarak hesaplanırken, ödeme planının yalnızca araç bedelinin belirli bir kısmını kapsadığı vurgulanıyor.

Octavia modelinde ise tüzel müşterilere yönelik olarak 1 milyon TL’lik krediye, 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faiz oranıyla sahip olunabiliyor. Bu seçenekte aylık ödeme tutarı 101 bin 888,63 TL olarak açıklandı.

Böylece Skoda, hem bütçesini zorlamadan otomobil sahibi olmak isteyenlere hem de taksitli ödeme avantajı arayanlara cazip bir fırsat yaratıyor.