SRC Belgesi almak isteyenler dikkat! 2025 yılında büyük zam geliyor

İHA

Ticari taksi, öğrenci servisi, otobüs, minibüs, kamyon ve personel taşımacılığı yapan sürücülerin alması gereken SRC Belgesi için 2025 yılında zam alarmı verildi.

Kurs ücretlerine en az yüzde 50, cezalara ise yüzde 45 oranında zam bekleniyor. Uzmanlar, sürücülerin SRC Belgesi'ni yıl sonuna kadar almalarını tavsiye ediyor.

2025'TE CEZALAR SERTLEŞİYOR

2025 yılı itibarıyla SRC Belgesi olmayan sürücüler ve firmalar için cezalar ciddi oranda artacak.

SRC Belgesi olmadan ticari araç kullanan sürücülere 2 bin 250 TL, araç sahibi firmalara ise 5 bin 679 TL para cezası uygulanıyor. 2025 yılında bu cezaların yüzde 45 oranında artması bekleniyor.

KURS ÜCRETLERİNE YÜZDE 60 ZAM

Tüm-Der İstanbul SRC Kursları Derneği Başkanı Nihat Gültekin, SRC Belgesi kurs ücretlerine 2025 yılında yaklaşık yüzde 60 zam geleceğini açıkladı.

Gültekin, sürücülerin SRC Belgesi'ni 31 Aralık tarihine kadar alarak zamdan etkilenmekten kurtulabileceklerini söyledi.

SRC BELGESİ NEDİR

SRC Belgesi, ticari araç kullanan sürücülerin mesleki yeterliliklerini belgeleyen bir belgedir. 4

925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre ticari araç kullanmak için SRC Belgesi almak zorunludur.

Bu belge, sürücülerin trafikte daha güvenli bir şekilde araç kullanabilmeleri için gerekli eğitimleri almış olduklarını gösterir.

SRC BELGESİ NASIL ALINIR

SRC Belgesi almak için sürücülerin, yetkili SRC kurslarına başvurmaları ve gerekli eğitimleri tamamlamaları gerekmektedir. Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan sürücülere SRC Belgesi verilir.