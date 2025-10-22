Stellantis, ABD'ye 13 milyar dolarlık yatırım planını duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Otomotiv devi Stellantis, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faaliyetlerini büyütmek ve yerel üretim kapasitesini artırmak için dev bir adım atıyor.

Şirket, gelecek 4 yıl içinde 13 milyar dolarlık rekor bir yatırım planını duyurdu.

100 YILIN EN BÜYÜK YATIRIMI

Bu yatırım, şirketin ABD'deki 100 yıllık tarihindeki en büyük hamlesi olma özelliğini taşıyor.

Plan kapsamında 5 yeni aracın piyasaya sunulması ve yıllık araç üretiminin mevcut seviyelerin yüzde 50 üzerine çıkarılması hedefleniyor.

FABRİKALARA MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM

Illinois, Ohio, Michigan ve Indiana'daki tesislere yapılacak yatırımlarla 5 binden fazla yeni istihdam oluşturulacak.

Illinois'teki Belvidere Montaj Tesisi, 600 milyon dolar yatırımla yeniden açılacak ve burada Jeep Cherokee ile Jeep Compass üretilecek.

Ohio'daki Toledo tesisine 400 milyon dolar yatırım yapılırken, Michigan ve Detroit'teki tesislere de yeni nesil SUV ve Dodge Durango üretimi için bütçe ayrıldı.

Indiana'daki Kokomo tesisleri ise yeni nesil dört silindirli motorların üretim üssü olacak.

"KÜRESEL ÖLÇEKTE GÜÇLENECEĞİZ"

Stellantis CEO'su Antonio Filosa, stratejilerinin merkezine müşteriyi koyduklarını belirtti.

Filosa, "Amerika'daki başarı, yalnızca Stellantis'in ABD'deki gücünü artırmakla kalmaz, şirketimizi küresel ölçekte de daha güçlü kılar." dedi.