Stellantis, Avrupa'da yüzde 17 pazar payına ulaştı

Otomotiv devi Stellantis, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin açıkladığı verilere göre Avrupa'daki pazar payını ve satışlarını korumayı başardı.

Şirket, AB30 pazarında yüzde 17'lik bir pay elde ederken, toplam satışları 1,3 milyonun üzerine çıktı.

HİBRİT VE TİCARİ ARAÇ PAZARINDA YÜKSELİŞ

Stellantis, hibrit araç satışlarında yüzde 4,2 puanlık bir artış yakalayarak bu segmentteki konumunu güçlendirdi.

Ayrıca hafif ticari araç pazarında yüzde 13'lük bir daralmaya rağmen, pazar payını yüzde 1,4 artırarak yüzde 30'a yaklaştırdı.

FRANSA VE İTALYA'DAKİ LİDERLİĞİ SÜRÜYOR

Şirket, Fransa'da genel ve elektrikli araç segmentlerinde yüzde 30'luk pazar payıyla öne çıkarken, İtalya'da Fiat en çok satan marka olmayı sürdürdü.

Jeep Avenger yılın en çok satan SUV'u olurken, Alfa Romeo Junior premium B-SUV segmentinde zirvede yer aldı.

Stellantis Genişletilmiş Avrupa Operasyonlar Direktörü Jean-Philippe Imparato, yılın ilk yarısında 10 farklı markada 15 yeni model tanıttıklarını belirtti.

Bu modeller arasında Citroen C3 Aircross, Opel Frontera ve Fiat Grande Panda gibi B segmentindeki güçlü araçlar yer alıyor.