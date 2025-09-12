Stellantis harekete geçti: Devrilme riski taşıyan o otomobiller geri çağrılıyor!

Hollanda merkezli çok uluslu otomotiv şirketi Stellantis dikkat çeken bir geri çağırma ile gündemde büyük bir yankı uyandırdı.

Otomotiv devi, piyasaya yeni sürdüğü elektrikli modelleri arasında yer alan 2024 ve 2025 model Dodge Charger Daytona ve Jeep Wagoneer S için geri çağırma duyurusu yaptı.

Söz konusu geri çağırmanın nedeninin ise araçların park konumundayken viteste kilitli kalmayıp beklenmedik bir şekilde kayma riski taşıdığından olası devrilmelere neden olabileceği belirtildi.

ÜCRETSİZ ONARIM YAPILACAK

Geçen hafta Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) bildirilen geri çağırma duyurusunda, az sayıda araçta vites mekanizmasındaki bir yayın yanlış takılmasından kaynaklandığı belirtildi.

Söz konusu geri çağırmadan etkilenen araç sayısı toplamda 75 adet olarak bildirildi. 75 adedin 49’u Dodge Charger Daytona 26 adedinin ise Jeep Wagoneer S olduğu belirtildi.

Etkilenen araçların, Ağustos 2024 başı ile Nisan 2025 başı arasında üretilen modeller olduğu belirtildi. Bu tarihler dışında üretilen araçların bu sorundan etkilenmediği vurgulandı.

Stellantis, geri çağırma kapsamında yer alan otomobillerdeki sorunu bayilerin ücretsiz olarak düzelteceğini açıkladı.