Stellantis, IBIS teknolojisiyle donatılan ilk aracını tanıttı

Otomotiv devi Stellantis, Saft iş birliğiyle geliştirdiği akıllı Entegre Batarya Sistemi (IBIS) teknolojisini barındıran ilk prototip aracını sergiledi.

Bu yenilikçi sistem, elektrikli güç aktarma organlarını yeniden tanımlamayı hedefliyor.

IBIS TEKNOLOJİSİ NEDİR

IBIS, invertör ve şarj işlevlerini doğrudan batarya paketinin içerisine entegre ediyor. Bu sayede elektrikli güç aktarma sistemi daha verimli, hafif ve maliyet etkin bir hale geliyor.

Bu teknolojiyle donatılmış ve gerçek yol testlerine başlayan ilk tam fonksiyonel prototip ise STLA Medium platformu üzerinde geliştirilen yeni Peugeot E-3008 oldu.

DAHA HAFİF, VERİMLİ VE HIZLI ŞARJ

Stellantis, bu mimarinin 'verimlilik ve performans', 'ağırlık ve alan tasarrufu', 'daha hızlı şarj' ve 'basitleştirilmiş bakım' olmak üzere dört temel fayda sağladığını belirtiyor.

Projenin odak noktası şu anda gerçek yol koşullarında gerçekleştirilen testler olurken, IBIS teknolojisinin on yılın sonuna kadar Stellantis üretim araçlarına entegre edilmesinin önünün açılması bekleniyor.