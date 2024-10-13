Stellantis, İspanya'daki pil fabrikası için 300 milyon euro devlet desteği aldı

Haber Merkezi

Avrupa'nın önde gelen otomotiv üreticilerinden Stellantis, İspanya'da kuracağı pil fabrikası için 146 milyon dolarlık bir sübvansiyon aldı.

İspanya Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanan bu mali destek, ülkenin elektrikli araç ve batarya üretim kapasitesini artırma hedefleri doğrultusunda sağlandı.

Stellantis, Peugeot e-208, Opel Corsa-e ve yakında piyasaya sürülecek Lancia Ypsilon gibi elektrikli modelleri ürettiği Zaragoza fabrikasının yakınında bir pil üretim tesisi kurmayı planlıyor.

TOPLAM DESTEK 300 MİLYON EURO

Çinli pil devi CATL ile ortaklaşa yürütülecek bu proje, yaklaşık 3.000 kişiye istihdam sağlayacak ve 2,5 milyar euroluk bir yatırım gerektirecek.

İspanya Sanayi Bakanlığı, Stellantis'in bu proje için aldığı son yardımla birlikte toplamda yaklaşık 300 milyon euroluk devlet desteği aldığını açıkladı.