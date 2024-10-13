Stellantis, Ram 1500 elektrikli aracını Avrupa'ya ihraç edecek

Haber Merkezi

Stellantis, elektrikli araç atağını hız kesmeden sürdürüyor. Ford F-150 Lightning'e rakip olarak geliştirilen Ram 1500 REV elektrikli pikap, Avrupa pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor.

Bu güçlü ve çevre dostu araç, tam boyutlu elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanan STLA Frame platformunu kullanan ilk pikap olma özelliğini taşıyor.

Ram 1500 REV, Avrupa'da giderek büyüyen elektrikli pikap segmentinde Ford F-150 Lightning'in karşısına güçlü bir rakip olarak çıkıyor. Ford, F-150 Lightning modelini halihazırda Norveç ve İsviçre'de satışa sunmuş durumda.

UZUN MENZİLV E GÜÇLÜ PERFORMANS

Dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan Ram 1500 REV, 168 kWh kapasiteli bir batarya ile donatıldı ve tek şarjla 563 km'ye kadar yol kat edebiliyor. Stellantis, henüz Ram 1500 REV'in Avrupa pazarındaki fiyatını açıklamadı.

Stellantis, Ram 1500 REV'in yanı sıra, Ram 1500 modelinin güncellenmiş bir versiyonunu da Avrupa pazarında satışa sundu.

Yeni versiyonda, 3.0 litrelik altı silindirli, çift turbo benzinli motor seçeneği dikkat çekiyor. Bu motor, spesifikasyona bağlı olarak 420 hp veya 540 hp güç üretebiliyor. Ayrıca, 305 beygir güç üreten 3.6 litrelik hafif hibrit bir motor seçeneği de mevcut.

Güncellenen Ram 1500, adaptif hız sabitleme ve head-up ekran gibi gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle donatıldı.

14,5 inçlik merkezi dokunmatik ekran, modele bağlı olarak yolcu tarafında yer alan 10,25 inçlik bir ekranla destekleniyor.

Araçta, yana doğru açılabilen çok işlevli bir bagaj kapağı ve uzaktan çalıştırma gibi özellikler de bulunuyor. Opsiyonel olarak sunulan güç invertörü, kasadaki 115 voltluk elektrik prizine güç sağlayabiliyor.

AVRUPA FİYATI BELLİ OLDU

İçten yanmalı motorlu Ram 1500'ün Avrupa'daki başlangıç fiyatı 62.000 euro olarak belirlendi.

Stellantis, Ram 1500'ün Avrupa'da en çok satan tam boyutlu pikap olduğunu ve bu segmentte satılan her dört araçtan üçünü oluşturduğunu iddia ediyor.