Stellantis Türkiye’den dev geri çağırma! 50 binden fazla dizel araçta motor arızası

Stellantis grubu, Türkiye’de özellikle 2017 Ekim - 2023 Ocak arasında üretilen otomobiller için dikkat çeken bir geri çağrıma ile gündeme geldi.

Söz konusu geri çağırmanın ilgili tarihlerde üretilen ve 1.5 BlueHDi DV5 motoruna sahip Peugeot, Citroën, Opel, Fiat ve DS marka araçlara yönelik başlatıldığı belirtildi.

Stellantis tarafından paylaşılan teknik belgeye göre, ülkemizde toplamda 50 binden fazla aracın etkilendiği bu sorunun, zamanlama zincirindeki erken aşınma ve olası motor arızası riskinden kaynaklandığı belirtildi.

BU MODELLERİ KAPSIYOR!

Söz konusu geri çağırma kapsamında yer alan araçların motor tiplerinin ise, NY5, MXL, KUH, F511 olduğu belirtildi.

Bu motor tiplerinin ise Peugeot 308, 3008, 5008, 508, Rifter; Citroën C3, C4, C5, Berlingo; Opel Crossland, Grandland ve Fiat Doblo, Scudo gibi modellerde kullanıldığı vurgulandı.

Teknik dokümanlardan alınan bilgilere göre, 7 mm’lik kam mili zincirinde karbonlaşma ve yüksek temas basıncı nedeniyle erken aşınma yaşanıyor.

Bu arıza, normalden önce “ağustos böceği sesi”, vurma ve ileri evrede zincir kopması şeklinde tezahür ediyor. Zincir koparsa emme ve egzoz valflerinde hasar ve kimi zaman tam motor arızasına neden olabiliyor.

Bu sorun, özellikle giriş ve çıkış valflerini senkronize eden zamanlama zincirinin ömrüyle doğrudan ilişkili. Şirket, anormal motor sesi veya motor performansında düşüş yaşayan kullanıcıların servise başvurmasını öneriyor.

ARACINIZIN GERİ ÇAĞIRMADAN ETKİLENDİĞİ ANLAMAK İÇİN…

Araç sahipleri, markaların web sitelerinde veya yetkili servislerde şasi numarasını (VIN) girerek geri çağırma kapsamında olup olmadığını kontrol edebiliyor. Şasi/VİN ile sorgulama siteleri:

Peugeot: Gönüllü Geri Çağırma Kontrol Modülü

Citroën: Satış sonrası hizmet kampanya sorgulama

Opel ve Fiat için de marka sitelerinden VIN ile kontrol mümkün.

Kampanya ile ilgili detaylı resmi dokümana Stellantis’in teknik destek platformu olan dv5conditions.stellantis-support.com adresinden ulaşılabiliyor.

EK GARANTİ HAKKI VERİLECEK

Türkiye’de 1.5 BlueHDi motora sahip araçlar için, Stellantis ücretsiz onarım ve ek garanti veriyor.