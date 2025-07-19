Subaru, elektrikli Uncharted modelini tanıttı: İşte öne çıkan özellikleri

Japon otomobil üreticisi Subaru, Uncharted adını verdiği yepyeni bir elektrikli SUV modelini görücüye çıkardı.

Toyota'nın elektrikli C-HR modelinin Subaru yorumu olan bu yeni araç, mevcut Solterra'dan daha küçük ve daha sağlam bir paket sunuyor.

GÜÇ VE MENZİL DEĞERLERİ

Dört tekerlekten çekişli Sport ve GT modelleri, 338 beygir güç üretiyor ve tahmini 467 kilometre menzil sunuyor.

Bu versiyonlar, 0'dan 96 km/s hıza sadece 5,0 saniyede ulaşarak, markanın efsanevi performans modeli WRX STI'dan bile daha hızlı bir ivmelenme sergiliyor.

TANIDIK KABİN: TOYOTA C-HR İLE ORTAK TASARIM

Uncharted'ın iç mekanı, büyük ölçüde Toyota C-HR ile aynı tasarıma sahip.

14 inçlik büyük bir bilgi-eğlence ekranı ve dijital gösterge paneli gibi modern teknolojilerle donatılan kabinde, GT versiyonunda panoramik cam tavan ve Harman Kardon ses sistemi gibi premium özellikler de bulunuyor.

Subaru , Uncharted için fiyat detaylarını henüz açıklamadı. Ancak, önden çekişli modelin fiyatının 30 bin doların altında olması bekleniyor.