Sürücüler dikkat! BMW milyonlarca aracını geri çağırıyor: Yangın riski taşıyor

Münih merkezli lüks otomobil üreticisi BMW dünya çapında skandal bir geri çağırma ile gündeme geldi.

Dünya çapında 1,2 milyon aracı kapsayan geri çağırmanın yangın riskine nedeniyle çağrıldığı kaydedildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada söz konusu geri çağırmanın nedeninin ise marş motorunda tespit edilen ciddi bir arıza olduğu belirtildi.

Yaşanan arızda araçların marş sistemine su girebiliyor ve bu durum korozyon, aşırı ısınma ve kısa devre riskini beraberinde getiriyor.

O YILLARDA ÜRETİLEN ARAÇLARI KAPSIYOR

Otomobil üreticisi tarafından yapılan açıklamada, Eylül 2015 ile Eylül 2021 arasında üretilen modellerin servislere çağrıldığı belirtildi.

Almanya’da 136 binden fazla, Hollanda’da 14 bin, ABD’de ise yaklaşık 196 bin araç bu karardan etkilenecek. Asya ve diğer Avrupa ülkelerindeki araç sahipleri de geri çağırma programına dahil edileceği vurgulandı.

Yaşanan riskin sadece motor çalışırken değil, park halindeyken de ortaya çıkabilmesi. Bu nedenle sürücülere araçlarını kapalı otoparklarda ya da binalara yakın yerlerde park etmemeleri tavsiye edildi.