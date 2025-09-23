Sürücüler dikkat: Bu yöntem arabanın motor ömrünü 2 katına çıkarıyor

Otomobil sahipleri için konforu artıran teknolojiler her geçen gün hayatımıza daha fazla giriyor. Bunlardan biri de son yıllarda oldukça yaygınlaşan uzaktan çalıştırma özelliği.

Soğuk kış günlerinde araca binmeden önce motoru çalıştırıp iç mekanı ısıtmak ya da sıcak yaz günlerinde klimayı devreye almak sürücülere büyük kolaylık sağlıyor.

Ancak uzmanların yaptığı son uyarılar, bu alışkanlığın göründüğü kadar masum olmadığını ortaya koyuyor.

BU ÖZELLİĞİ KAPATIN!

Otomotiv alanında yapılan uzun vadeli araştırmalara göre, motor aşınmasının en kritik anı, aracın ilk çalıştırıldığı zaman. Motor parçaları henüz tam anlamıyla yağlanmadan, yüksek sürtünmeye maruz kalıyor ve bu da zamanla ciddi aşınmalara yol açıyor.

Uzmanlar, uzaktan çalıştırma özelliğiyle motorun gereksiz yere uzun süre rölantide çalışmasının bu süreci daha da olumsuz etkilediğini, özellikle soğuk havalarda yağın ideal dolaşım seviyesine ulaşmasının geciktiğini belirtiyor. Bu durum, motor ömrünü kısaltmakla kalmıyor, aynı zamanda ilerleyen dönemlerde pahalı onarımların kapısını aralayabiliyor.

O ŞEKİLDE DEVRE DIŞI BIRAKILABİLİYOR

Motoru otomatik olarak çalıştırıp durduran sistem, gösterge panelinde bulunan "A" harfi ve dairesel ok sembolü taşıyan düğme ile kapatılabiliyor. Bu özelliği devre dışı bırakmak, motor ömrünü uzatmak için tavsiye ediliyor.