Sürücüler dikkat: Sakın yapmayın! Bu hatayı yapmak motoru bitiyor

Yeni nesil araçlarla birlikte hayatımıza giren o özellik meğer otomobilin motoru için gizli bir tuzağa dönüşüyormuş.

Pek çok kişinin yakıt tasarrufu sağlamak için kullandığı o özellik meğer sanıldığı kadar masum değilmiş.

Sürücüler için her ne kadar büyük bir kolaylık olarak gözüken bu özellik bakın nasıl otomobilinizin motoru için adeta korkulu bir rüyaya dönüşüyormuş.

O ÖZELLİĞİ KULLANMAK MOTORU BİTİRİYOR

Yeni nesil otomobillerin hepsinde kullanılan popüler özellikler arasında yer alan start/stop sistemi meğer sanıldığı gibi masum değilmiş.

Bazı uzmanlara göre sanıldığından daha zararlı olabilen bu sistem, araç durduğunda motoru kapatarak hem yakıt tasarrufu sağlıyor hem de emisyon salınımını düşürüyor.

Ancak her dur-kalkta motorun yeniden çalıştırılması, kritik motor parçalarına ekstra yük bindiriyor ve bu durum zamanla ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Söz konusu sistem özellikle marş motoru ve akü gibi temel bileşenlerin çok daha hızlı yıpranmasına neden oluyor. Bu tekrarlayan döngüler, motorun ömrünü kısaltabilir ve beklenmedik arızalara yol açabiliyor.

Uzmanlar, kısa mesafelerde sık sık kullanılan araçlarda bu sistemin sürekli açık kalmasının, erken aşınma ve yüksek maliyetli onarım masraflarını beraberinde getirebileceğini belirtiyor.