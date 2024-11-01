Suzuki ve Toyota elektrikli bir SUV üzerinde çalışıyor

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Suzuki ve Toyota, uzun süredir devam eden iş birliklerini elektrikli araçlar alanına taşıyor. İki Japon devi, Suzuki tarafından geliştirilen yeni bir batarya elektrikli (BEV) SUV modelini, Toyota markası altında da satışa sunacaklarını duyurdu.

2025 baharında Hindistan'daki Suzuki Motor Gujarat fabrikasında üretilmesi planlanan bu yeni model, dünya çapında piyasaya sürülecek.

Suzuki ve Toyota'nın kökleri, Japonya'nın Shizuoka eyaletinin batı kısmındaki Enshu bölgesine dayanıyor.

Her iki şirket de dokuma tezgâhlarından otomobil üretimine geçiş yaparak benzer bir yolculuk geçirdi.

2016 yılında başlayan iş birliği, araç üretimi, karşılıklı tedarik ve elektrikli araçların yaygınlaştırılması gibi alanları kapsıyor.

İş birliğinin meyveleri, Japonya, Hindistan, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu gibi farklı pazarlarda satışa sunulan modellerle kendini gösteriyor.

KARBON NÖTR HEDEFLERE DOĞRU

Yeni BEV SUV modeli, Suzuki ve Toyota arasındaki OEM ilişkisinde bir ilk olma özelliği taşıyor.

Hızla büyüyen SUV pazarında rekabetçi bir seçenek sunması beklenen model, her iki markanın da karbon nötr bir topluma ulaşma hedeflerine katkı sağlayacak.

YENİ MODELİN ÖZELLİKLERİ

Yeni BEV SUV, çevik sürüş dinamikleri, geniş bir menzil ve konforlu bir kabin sunmayı hedefliyor.

Engebeli yollarda üstün sürüş kabiliyeti sağlayan 4WD sistemi de modelin dikkat çekici özellikleri arasında. Modelin BEV ünitesi ve platformu, Suzuki, Toyota ve Daihatsu Motor Corporation tarafından ortaklaşa geliştirildi.