Suzuki’den radikal karar! 22 yılın ardından logosunu değiştiriyor: İşte yeni logosu

Japonya merkezli otomotiv devi Suzuki 22 yılın ardından radikal bir kararla gündeme geldi. 1958 yılından beri kullanılan “S” siluetini koruyarak yola devam eden firma değişiklik kararıyla dikkat çekti.

Söz konusu değişikliğin ardından ikonik “S” harfi daha modern, düz ve parlak bir görünüme kavuşurken, şirket bu değişimle birlikte dijital çağın ruhunu yakalamayı hedefliyor.

Otomotiv devinin güncellenen logosunun ise Japonya Mobilite Fuarı’nda markanın konsept modelleri üzerinde görücüye çıkacağı belirtildi.

O TARİHLERDE GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

31 Ekim – 9 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Japonya Mobilite Fuarı’nda tanıtılacak yeni logoda, krom kaplama yerine yüksek parlaklıkta gümüş boya kullanıldığı açıklandı.

Bu değişimin, hem çevresel etkileri azaltma hedefini desteklemek hem de markanın yeni bir gelişim dönemine adım attığını simgelemek amacıyla tercih edildiği belirtildi.

Logo değişikliğiyle birlikte Suzuki’nin yeni kurumsal sloganı da duyuruldu. “By Your Side” (Yanınızda) mottosu, markanın müşterileriyle daha yakın bir bağ kurma arzusunu simgeliyor.