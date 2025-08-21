Tartışmalı sinyal kolu Tesla modellerine geri geldi: Ayrı olarak satılacak

Tesla, yenilenen Model 3'te direksiyon üzerindeki tuşlara ve dokunmatik ekrana taşıdığı kontrollerle ilgili aldığı tartışmalı bir karardan geri adım attı.

Şirket, sürücülerden yoğun tepki alan ve kaldırılan geleneksel sinyal kolunu ayrı bir parça olarak yeniden satışa sundu.

ÇİN'DE 350 DOLARA SATILIYOR

Yeniden tasarlanan Tesla Model 3'ten sinyal ve vites kollarının kaldırılması, özellikle sinyal tuşlarının kullanımı konusunda sürücüler tarafından eleştirilmişti.

Kullanıcıların taleplerini dikkate alan Tesla, sinyal kolunu şimdilik sadece Çin'deki online mağazası üzerinden yaklaşık 350 dolarlık bir fiyatla satmaya başladı.

ŞİMDİLİK SINIRLI UYUMLULUK

Satışa sunulan bu "retrofit" kit, şu an için yalnızca 7 Şubat 2025'ten sonra üretilen Model 3 araçlarıyla uyumlu.

Aksesuarın Türkiye dahil diğer pazarlara ne zaman geleceği ve fiyatının ne olacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.