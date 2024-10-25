Tesla, 2025 yılında uygun fiyatlı modeller satışa sunacak

Haber Merkezi

Tesla, 2024 yılının başlarında karşılaştığı zorluklar nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı uygun fiyatlı elektrikli araç projesini yeniden canlandırıyor.

Şirketin son mali raporunda, yeni nesil platform üzerinde geliştirilecek bu araçların üretimine 2025 yılının ilk yarısında başlanacağı ve aynı dönemde piyasaya sürüleceği duyuruldu.

Tesla, yeni modellerin mevcut üretim hatlarında üretileceğini ve bu sayede geliştirme sürecinin hızlanacağını açıkladı.

Bu strateji, şirketin daha hızlı ve verimli bir şekilde üretim yapmasını sağlayarak maliyetleri düşürmeye yardımcı olabilir.

25 BİN DOLARLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR MU

Geçmişte Tesla CEO'su Elon Musk, uygun fiyatlı bir elektrikli aracın 25 bin dolar civarında olacağını açıklamıştı.

Ancak 2024 yılında yaşanan stratejik değişiklikler nedeniyle bu hedef ertelenmişti. Yeni modellerin fiyatlandırması henüz netlik kazanmasa da Tesla'nın daha geniş kitlelere ulaşmak için rekabetçi fiyatlar sunması bekleniyor.

Yeni araçların üretimi için Tesla'nın hangi Gigafactory tesislerini kullanacağı henüz açıklanmadı.

Ancak üretim planlarının 2025 yılında hız kazanması bekleniyor. Tesla'nın artan üretim kapasitesi, uygun fiyatlı modellerin talebini karşılamada önemli bir rol oynayacak.