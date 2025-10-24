Tesla, 3. çeyrekte ne kadar para kazandığını açıkladı Tesla, 2025'in üçüncü çeyreğinde gelirlerini 28,1 milyar dolara çıkarsa da artan masraflar nedeniyle kârlılığı 1,4 milyar dolarda kaldı.

Göster Hızlı Özet Tesla, 2025'in üçüncü çeyreğinde gelirini 28,1 milyar dolara çıkardı.

Artan masraflar nedeniyle net kârı 1,4 milyarda kaldı.

Satışlar 497 bin 99 araca ulaşırken, kârlılık yapay zekâ ve Ar-Ge harcamalarından etkilendi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Elon Musk yönetimindeki Tesla, yılın üçüncü çeyreğine dair mali raporunu resmen yayınladı. Açıklanan veriler, şirketin 2025 genelindeki kötü gidişatın aksine bu çeyrekte toparlanarak gelirlerini artırdığını gösterdi. TESLA SATIŞLARI VE TOPLAM GELİR Otomobil devi, geride bırakılan 3 ayda toplam 497 bin 99 araç satışı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu satışlar sonucunda Tesla'nın toplam geliri yıllık bazda yüzde 12 artışla 28,1 milyar dolara ulaştı. KÂRLILIK BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI Otomotiv satışlarından elde edilen 21,2 milyar dolarlık gelire rağmen, şirketin net kârı 1,4 milyar dolar gibi düşük bir seviyede kaldı. Tesla, kârlılıktaki bu durağanlığı artan masraflara bağladı. Özellikle yapay zekâ harcamaları, araştırma-geliştirme projeleri ve yeniden yapılanma maliyetlerinin kâr üzerinde baskı yarattığı ifade edildi. Otomobil Haberleri Elektrikli Mercedes-Benz CLA, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

Tesla, batarya arızası nedeniyle binlerce aracı geri çağırdı

BYD'nin hiper otomobili Nürburgring rekorunu kırdı