Tesla, Almanya'dan onay aldı: Berlin fabrikası genişliyor

Haber Merkezi

Alman yetkililer, Tesla'nın Berlin yakınlarındaki Gigafactory fabrikasında planlanan genişletme çalışmalarının ilk aşaması için onay verdi.

Bu onay, Tesla'nın depolama tesisleri, pil hücresi test laboratuvarı ve lojistik alanlarının altyapısının inşasını kapsıyor.

Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, onaylanan tüm inşaatların şirketin halihazırda sahip olduğu araziler üzerinde gerçekleşeceği belirtildi.

AMAÇ ALMANYA'NIN EN BÜYÜK OTOMOBİL FABRİKASI OLMAK

Tesla, 2022 yılında faaliyete geçen Berlin fabrikasının üretim kapasitesini yıllık 500 bin araçtan 1 milyon araca çıkarmayı hedefliyor.

Bu genişlemeyle birlikte Tesla, Volkswagen'in Wolfsburg'daki genel merkezini geride bırakarak Almanya'nın en büyük otomobil fabrikası unvanını ele geçirecek.

YEREL HALKIN TEPKİSİ

Ancak Tesla'nın bu iddialı planları, yerel halkın tepkisiyle karşılaşıyor. Fabrikanın yakınındaki ormanlık alanda ağaç evlerde yaşayan aktivistler, genişleme çalışmalarına karşı çıkarak yarım yıldan uzun süredir protesto gerçekleştiriyor.

Bu yılın başlarında yapılan oylamada, yerel halkın çoğunluğu ağaçların kesilmesini ve fabrikanın genişlemesini öngören plana karşı oy kullanmıştı. Ancak bu oyların bağlayıcı bir niteliği bulunmuyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ TALEBİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Tesla, fabrika genişletme başvurusunu 2023 yılının Temmuz ayında yapmış ve ilk aşamanın 2024 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesini planlamıştı.

Ancak Gigafactory Berlin Müdürü Andre Thierig, ağustos ayında yaptığı açıklamada, Avrupa'daki elektrikli araç talebinin yeniden artmasını beklediklerini ve yatırım kararlarını buna göre alacaklarını belirtmişti.