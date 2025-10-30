Tesla, Avrupa'da kan kaybetmeye devam ediyor: Satışlar yüzde 18 düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa ülkelerinin ocak-eylül dönemi yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Bu verilere göre ABD'li üretici Tesla'nın Tesla satışları AB pazarında gerilemeye devam ediyor.

EYLÜL AYINDA TESLA SATIŞLARI YÜZDE 18,6 AZALDI

Geçen yıl eylül ayında 31 bin 535 olan Tesla satışları, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,6 azalarak 25 bin 656'ya geriledi. Markanın AB'deki toplam pazar payı da yüzde 3,9'dan yüzde 2,9'a düştü.

9 AYLIK DÜŞÜŞ YÜZDE 38'İ AŞTI

Ocak-eylül dönemindeki Tesla satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,7 azaldı.

Tesla, 2024'ün ilk dokuz ayında 181 bin 572 araç satarken, bu yıl bu rakam 111 bin 328 seviyesinde kaldı.

Bu dönemde şirketin AB piyasasındaki toplam payı da yüzde 2,3'ten yüzde 1,4'e indi.

SEBEP ELON MUSK'IN TAVIRLARI MI

Satışlardaki bu gerilemenin dokuzuncu ayını bulduğu belirtiliyor.

Elon Musk’ın tartışmalı davranışları ve Avrupa’daki aşırı sağcı siyasetçilere verdiği desteğin, Avrupalı tüketicilerin firmayla aralarına mesafe koymasına neden olduğu bildirildi.