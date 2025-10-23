Tesla, batarya arızası nedeniyle binlerce aracı geri çağırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tesla, bu yılın başlarında üretilen yaklaşık 13 bin adet Model 3 ve Model Y aracı için kritik bir geri çağırma kararı aldı.

Şirket, ağustos ayından bu yana aldığı güç kaybı raporlarını inceleyerek sorunun kaynağını tespit etti.

BATARYA BAĞLANTI PARÇALARINDA SORUN TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda, Mart ve Ağustos 2025 arasında ABD'de üretilen yaklaşık 8 bin Model Y ve 5 bin Model 3'te batarya paketi kontaktörlerinde (bağlantı parçası) sorun olduğu anlaşıldı.

HANGİ MODELLER TESLA GERİ ÇAĞIRMA KAPSAMINDA

Geri çağırma, 8 Mart 2025 ile 12 Ağustos 2025 arasında üretilen 2025 Model 3 araçlarını kapsıyor.

Ayrıca 15 Mart 2025 ile 15 Ağustos 2025 arasında üretilen 2026 Model Y araçları da programda yer alıyor.

Sorunun, Meksika merkezli tedarikçi InTiCa tarafından üretilen solenoid bileşenine sahip batarya paket kontaktörlerinden kaynaklandığı açıklandı.

ÜCRETSİZ DEĞİŞİM YAPILACAK

Tesla, bu batarya kontaktörünün araç hareket halindeyken açılması durumunda güç kaybı yaşanabileceğini ve bunun sürüş sırasında tehlike oluşturabileceğini belirtti.

Şirket, etkilenen tüm araç sahipleriyle iletişime geçeceğini duyurdu. Sorunlu kontaktörler, sertifikalı yeni bir parçayla ücretsiz olarak değiştirilecek.