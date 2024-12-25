Tesla CyberCab oyun kolu ile kontrol edilebiliyor

Haber Merkezi

Tesla'nın otonom aracı Cybercab, direksiyon ve pedal olmadan tasarlanmıştı. Ancak, aracın nasıl kontrol edileceği merak konusuydu.

AutoEvolution sitesinin haberine göre, Cybercab'in Xbox benzeri bir oyun kumandasıyla kontrol edildiği ortaya çıktı.

OYUN KUMANDASIYLA KONTROL

Cybercab, ön koltuğa yerleştirilen bir oyun kumandasıyla kontrol edilebiliyor. Bu kumanda, direksiyon ve pedal girişlerini simüle ederek aracın hareket etmesini sağlıyor.

Cybercab, Petersen Müzesi'nde sergilenirken çekilen görüntülerde, aracın ön koltuğunda bir kişinin oturduğu görülmüştü. Bu kişinin, aracı oyun kumandasıyla kontrol ettiği ortaya çıktı.

Cybercab, aynı zamanda dışarıdan kablosuz olarak da kontrol edilebiliyor. Bu özellik, aracın uzaktan operatörler tarafından kontrol edilmesini sağlıyor.

ROBOTAKSİ FİLOSU

Tesla, robotaksi filosu işletmek için operatörler istihdam ediyor. Bu operatörler, Cybercab'lerin karşılaştığı sorunları uzaktan çözmek için oyun kumandasını kullanabilecekler.

Cybercab'in oyun kumandasıyla kontrol edilmesi, güvenlik ve yasal düzenlemeler konusunda soru işaretleri yaratıyor. Tesla'nın, bu sorunları çözmek için çalışmalarını sürdürdüğü tahmin ediliyor.