Tesla Cybertruck modeline 15 bin dolar zam geldi

Elektrikli otomobil devi Tesla, pikap modeli Cybertruck'ın en pahalı versiyonu olan Cyberbeast'in fiyatına beklenmedik bir zam yaptı.

Bu karar, aracın piyasaya sürüldüğünden bu yana beklentilerin altında kalan performansı ve geri çağırma işlemleri nedeniyle tartışma yarattı.

YENİ FİYAT VE LÜKS PAKET

Cyberbeast'in fiyatı 15 bin dolarlık bir artışla 114 bin 990 dolardan 129 bin 990 dolara yükseltildi.

Yeni fiyatla birlikte, araçta Süpervizyonlu Tam Otonom Sürüş ve Supercharger ağına ücretsiz erişim içeren yeni bir "Luxe Paketi" sunulacak.

SATIŞLAR BEKLENTİLERİN ALTINDA

Tesla Cybertruck için ilk başta 40 bin dolar civarında bir başlangıç fiyatı açıklanmasına rağmen, araç piyasaya çıktığında bu fiyat 60 bin 990 dolara yükselmişti.

Şirketin üretim hedeflerinin altında kalan satışlar ve tekrarlanan kalite sorunları, talebin azalmasına neden oldu.

Tesla, bazı Cybertruck modellerinde yaklaşık 10 bin dolarlık indirimler sunsa da en pahalı modeldeki zam dikkat çekti.

Rekabetin yoğun olduğu bir pazarda bu fiyat artışının nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.