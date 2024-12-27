Tesla, dünyadaki diğer tüm otomobil üreticilerinin toplam değerini geçti

AA & Ensonhaber

Elektrikli araç devi Tesla, piyasa değeriyle tarihi bir rekora imza attı. 1,38 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Tesla, dünyadaki diğer tüm büyük otomobil üreticilerinin toplam değerine ulaştı.

Piyasa değeri 1 milyar doların üzerinde olan 52 otomobil üreticisinin toplam piyasa değeri 2,82 trilyon dolar.

Tesla, 1,38 trilyon dolarlık piyasa değeriyle bu şirketlerin toplam değerinin neredeyse yarısını tek başına oluşturuyor.

DİĞER OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ

Tesla'yı, 237,6 milyar dolarlık piyasa değeriyle Toyota takip ediyor. BYD (110,7 milyar dolar), Xiaomi (102,5 milyar dolar) ve Ferrari (77 milyar dolar) da en değerli otomobil üreticileri arasında yer alıyor.

Piyasa değeri sıralamasında ilk sırada yer alan Tesla, araç satışları sıralamasında ise gerilerde kalıyor.

2023 yılı verilerine göre, Tesla 1,81 milyon araç satışı gerçekleştirirken, Toyota 10,3 milyon araç satışı ile liderliği elinde tutuyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN YÜKSELİŞİ

Tesla'nın piyasa değerindeki bu büyük yükseliş, elektrikli araçlara olan ilginin ve yatırımın artmasının bir göstergesi.

Tesla, elektrikli araç pazarındaki öncü rolüyle yatırımcıların güvenini kazanmaya devam ediyor.