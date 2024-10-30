Tesla, eski araç sahiplerine tam otonom sürüş sunmayacak

Haber Merkezi

Elektrikli araç devi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin eski araçlarında tam otonom sürüş (FSD) özelliğinin hayata geçirilemeyeceğini itiraf etti.

Bu açıklama, Musk'ın yıllardır tüm Tesla araçlarının tam otonom sürüş özelliğine kavuşacağı yönündeki iddialarıyla çelişiyor.

Musk, Tesla'nın 2024 3. çeyrek mali sonuçlarının ardından yapılan bir konferans görüşmesinde, şirketin eski otonom donanımının (HW3) tam otonomiye ulaşamayabileceğini kabul etti.

Musk, "HW3'ün gözetimsiz FSD'ye izin veren güvenlik seviyesine ulaşmaması ihtimali var." dedi.

ESKİ MODEL SAHİPLERİNE ÜCRETSİZ YÜKSELTME SÖZÜ

Tesla'nın geçen yıl tanıttığı araçlarda kullanılan yeni otonom donanım (HW4), HW3'e göre çok daha güçlü.

Musk, HW4'te tam otonom sürüşü sağlamanın daha kolay olduğunu, ancak HW3'te bunu yapmanın çok çaba gerektirdiğini belirtti.

Musk, eski model sahiplerinin tepkisini önlemek için HW3 donanımlı araçlarla Tam Otonom Sürüş paketi satın alan sahiplere ücretsiz yükseltme fikrini ortaya attı. Ancak bu yükseltmenin maliyeti ve uygulanabilirliği konusunda soru işaretleri var.

YÜKSELTME UYGULAMASINDA ZORLUKLAR

HW4 sistemi, HW3'ten farklı güç ve kamera kabloları kullanıyor ve bilgisayarın farklı bir form faktörü var. Mevcut araçları HW4 ile yeniden donatmak karmaşık ve maliyetli olabilir.

Ayrıca, HW4 kameraları, HW3 kameralarına göre önemli ölçüde daha yüksek çözünürlük ve iyileştirilmiş düşük ışık performansı sunuyor.

Bu kamera yükseltmelerinin tam otonom sürüş yeteneklerine ulaşmak için gerekli olup olmadığı henüz belirsiz.

Tesla bu teknik engelleri aşmayı başarsa bile, tam otonom sürüş teknolojisinin uygulanabilirliği konusunda sorular devam ediyor.

Musk, HW3'ün sonunda FSD işlevselliğine ulaşıp ulaşamayacağından emin olmadığını itiraf etti. HW4'ün FSD yeteneğine ulaşabileceğinden emin olsa da sistemin ilerlemesinin ötesine uzanan sorunlar nedeniyle gelecek belirsiz.