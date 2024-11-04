Tesla Model 3 ve Model Y için yeni bataryalar yolda

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Elektrikli araç devi Tesla, popüler modelleri Model 3 ve Model Y için yeni bir batarya teknolojisine geçiş yapıyor.

2025 model yılına ait Tesla Model 3'ün tip onay belgelerinde ortaya çıkan yeni batarya paketinin, Model Y Juniper modelinde de kullanılacağı belirtiliyor.

DAHA HAFİF VE DAHA GÜÇLÜ

Yeni bataryanın kullanılabilir kapasitesi 62,5 kWh, toplam kapasitesi ise yaklaşık 66 kWh olarak açıklandı.

CATL tarafından üretilen batarya hücrelerinin, lityum-demir-fosfat (LFP) veya lityum-manganez-demir-fosfat (LMFP) teknolojisine sahip olması bekleniyor. Bu yeni batarya paketi, mevcut CATL veya BYD bataryalarının yerini alacak.

Yeni batarya, önceki versiyona göre biraz daha yüksek kapasiteye sahip olmasının yanı sıra bir kilogram daha hafif olmasıyla da dikkat çekiyor.

BYD Blade hücrelerine dayanan ve 7C olarak işaretlenen 60 kWh kapasiteli mevcut bataryanın ise 20 kilogram daha ağır olduğu belirtiliyor.

MENZİLLER ARTACAK

Tesla Model 3 (2025) RWD versiyonunda 19 inç jantlarla WLTP menzili 520 km'ye yükselecek.

Tesla Model Y (2025) Juniper modelinde ise 455 km. menzilin yüzde 10 civarında artması bekleniyor.

Yeni batarya teknolojisi ile Tesla, Model 3 ve Model Y'nin menzilini artırarak, elektrikli araç pazarındaki rekabet gücünü daha da yükseltmeyi hedefliyor.