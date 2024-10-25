Tesla Roadster'ın çıkış tarihi bir kez daha ertelendi

Haber Merkezi

Son yıllarda popüler hale gelen Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni lüks modeli Roadster için çalışmalarına devam ediyor.

Tesla'nın ilk tam elektrikli otomobili Roadster, ilk piyasaya çıkışından bu yana sadece 2 bin 450 adet satış gerçekleştirdi. Tam şarj ile 393 kilometre menzil sunan Roadster, 0’dan 100’e 3,7 saniyede çıkıyor.

2017’de SpaceX ile uzaya fırlatılan ikinci nesil Tesla Roadster’ın çıkış tarihini Elon Musk, 2020 olarak açıklamıştı. Ancak 2024 yılına olmamıza rağmen henüz araç satışa çıkmadı.

BİR KEZ DAHA ERTELENDİ

Elon Musk, Tesla Roadster'ın çıkış tarihinin bir kez daha ertelendiğini ve 2024 yılında piyasaya çıkmayacağını açıkladı.

Musk, son hisse senedi sahipleri toplantısında Roadster'ın hala projelerinin arasında yer aldığını belirtse de önceliğin daha acil projelere verildiğini ifade etti.

Elon Musk, geçmişte yaptığı açıklamalarda bu otomobilde SpaceX'in uzay mekiği roketlerinin kullanılacağını, 0-100 km/s hızlanmasını 1 saniyenin altında tamamlayacağını söylemişti.

Yeni Roadster modelinde bazı roket teknolojilerinin bulunacağını bir kez daha hatırlatan Musk, aracın kanatları olmasa da uçacağını vurguladı.