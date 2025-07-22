Tesla satışları çakıldı: Elon Musk indirim çılgınlığına devam ediyor

Son birkaç çeyrektir satışlarında düşüş yaşayan elektrikli otomobil devi Tesla, kaybettiği ivmeyi geri kazanmak için bir kampanya çılgınlığına başlıyor.

Şirket, müşterileri yeni bir elektrikli araç almaya ikna etmek için ücretsiz yükseltmeler, kira teşvikleri ve hatta bazı modellerde sıfır faizli kredi gibi bir dizi cazip teklif sunuyor.

Bu hamleler, şirketin pazar payını korumak ve stoklarını eritmek için sahip olduğu her şeyi masaya koyduğunu gösteriyor.

Bu agresif kampanyalar, Tesla'nın satış rakamlarındaki düşüş eğilimine bir son verme çabasının en net göstergesi olarak yorumlanıyor.

ABD PAZARINA ÖZEL KAMPANYALAR

Şu an için ABD pazarına özel olarak başlatılan bu kampanyalar, oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Örneğin, 30 Eylül'e kadar teslim edilen her yeni Tesla için 7 bin 500 dolarlık bir kira teşviki sağlanıyor.

Bununla birlikte, tüm yeni araç sahipleri şirketin Full Self-Driving (Denetimli) gelişmiş sürüş destek sisteminin bir aylık ücretsiz deneme sürümüne ve Premium Bağlantı özelliğinin de ücretsiz denemesine sahip oluyor.

Model 3 ve Model Y için bu deneme süresi 30 gün iken, Model S, Model X ve Cybertruck için tam bir yıl olarak belirlenmiş.

MODEL 3 VE CYBERTRUCK İÇİN SIFIR FAİZ FIRSATI

Kampanyanın en dikkat çekici noktalarından biri ise Model 3 ve Cybertruck için sunulan sıfır faizli finansman seçeneği.

Ancak bu fırsattan yararlanmak için, şirketin Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi olan Full Self-Driving (FSD) özelliğini de satın almanız gerekiyor.

Ayrıca, Cybertruck alıcıları arazi lastiklerine sahip 20 inç Cyber jantlara ücretsiz olarak sahip olurken, Model 3'ü nakit ödemeyle alanlara ise tam 18 aylık ücretsiz Supercharging (hızlı şarj) imkanı sunuluyor.

MODEL Y İÇİN İNDİRİMLİ ORANLAR

Markanın para basma makinesi olarak görülen popüler modeli Model Y için de özel indirimler mevcut.

36 aylık bir sözleşme ve 3 bin dolar peşinatla, finansman faiz oranı yüzde 5,54'ten yüzde 3,49'a düşürülürken, aylık kira bedeli de 399 dolardan 349 dolara indiriliyor.

Cybertruck hariç diğer tüm Tesla modelleri de (Model S, X) belirtilmeyen ücretsiz bir yükseltme alıyor.

TÜRKİYE'YE YANSIMASI OLACAK MI

Tesla'nın bu agresif kampanyalarının şimdilik sadece ABD pazarı için geçerli olduğunun altını çizmek gerekiyor.

Ancak şirketin küresel satış rakamlarındaki genel düşüş eğilimi göz önüne alındığında, benzer stratejilerin gelecekte Türkiye dahil diğer pazarlarda da uygulanma olasılığı bulunuyor.

Satışları artırmaya yönelik bu tür indirim ve tekliflerin Türkiye pazarına ne zaman ve ne şekilde yansıyacağı merak konusu. Konuyla ilgili Tesla Türkiye'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TESLA SATIŞLARI NE DURUMDA

Rakamlara bakıldığında Tesla'nın Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'yi içeren Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde (EFTA) ne kadar zorlandığı görülüyor.

2025 yılı Tesla için sarsıcı şekilde başladı ve EFTA bölgesinde Ocak 2024'e kıyasla yüzde 45,2 oranında düşüşle 9 bin 945 satış kaydedildi. Mayıs ayında Tesla'nın satışları yüzde 27,9 oranında azalarak 13 bin 863 araçta kaldı.

Toplamda Tesla satışları yılın ilk 5 ayında üçte birden fazla düşerek yüzde 37,1'lik bir düşüşle 75 bin 196 adet olarak kaydedildi.