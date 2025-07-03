Tesla, Türkiye'de elektrikli araç satışlarında açık ara zirvede

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan haziran ayı verileri, Tesla Model Y modelinin Türkiye elektrikli otomobil pazarında ezici bir üstünlük kurduğunu ortaya koydu.

Model Y, tek bir ayda gerçekleştirdiği 7 bin 235 adetlik rekor satışla, pazarın dinamiklerini değiştirdiğini gösterdi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARI YÜKSELİŞTE

Türkiye'de elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artıyor. ODMD verilerine göre yılın ilk altı ayında (ocak-haziran) toplam 85 bin 894 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti ve bu araçlar toplam pazarın yüzde 17,6'sını oluşturdu.

Bu dönemde özellikle motor gücü 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışlarındaki yüzde 104,3'lük artış dikkat çekti. Bu segment, toplam satışlarda yüzde 13,9'luk önemli bir paya ulaştı.

BAŞARININ SIRRI: ÖTV DÜZENLEMESİ VE İNDİRİM

Tesla Model Y'nin bu satış patlamasının arkasındaki ana neden, hükümetin getirdiği yüzde 10'luk Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimine girebilmek için yaptığı stratejik fiyat indirimi oldu.

Bu düzenleme, motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL'yi aşmayan araçları kapsıyor.

Tesla, bu avantaja uyum sağlamak için Avrupa'ya kıyasla 4 bin 500 euro daha ucuza sunduğu aracını 1 milyon 918 bin TL'lik liste fiyatıyla satışa çıkardı. Bu hamle, yerli rakibi TOGG T10X modeline 2.5 kat fark atmasını sağladı.

HAZİRAN AYI SATIŞ LİDERLERİ

Haziran ayında Tesla Model Y, yüzde 27'lik pazar payı ve 7 bin 235 adetlik satışıyla zirvede tek başına yer aldı. Onu 3 bin 98 adet satışla yerli otomobil TOGG T10X takip etti.

Podyumun üçüncü basamağında ise 936 adetlik satış rakamıyla Citroën C3 yer alarak dikkat çekti. Bu modelleri BYD, KIA ve MINI gibi markaların elektrikli modelleri izledi.