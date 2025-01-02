Tesla, Türkiye'ye takas sistemi getirmek için çalışıyor

Haber Merkezi

Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye'deki kullanıcıları için yeni bir hizmet sunmaya hazırlanıyor.

Tesla Türkiye Operasyon Müdürü Emir Tunçyürek, şirketin yakında takas desteği sunabileceğinin sinyallerini verdi.

TAKAS SİSTEMİ GELİYOR

Tesla Türkiye'nin resmi X hesabı üzerinden Tunçyürek'e yöneltilen bir soruya "Henüz olmasa da çalışmalarımız arasında." yanıtını verdi. Bu açıklama, Tesla'nın Türkiye'de takas sistemi üzerinde çalıştığını gösteriyor.

ESKİ MODELİ GETİR, YENİSİNİ AL

Takas sistemi sayesinde, eski Tesla modellerini getiren kullanıcılar, üzerini ödeyerek yeni bir Tesla modeli alabilecek. Bu sistem, Tesla araçlarına geçişi ve eski modellerin değerlendirilmesini kolaylaştıracak.

NE ZAMAN GELECEK

Takas sisteminin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil. Ancak, Tesla Türkiye'nin çalışmalar arasında olduğunu açıklaması, sistemin yakın zamanda hayata geçirilebileceği izlenimini veriyor.