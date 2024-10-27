Tesla, uzun süredir beklenen Model 2 projesinden vazgeçti

Haber Merkezi

Tesla CEO'su Elon Musk, uygun fiyatlı elektrikli araç modeli Model 2'nin iptal edildiğini doğruladı.

Musk, geleceğin otonom araçlarda olduğunu ve bu nedenle Cybercab dışında başka bir modele ihtiyaç duymadıklarını belirtti.

Model 2, 2020 yılında duyurulmuş ve 25.000 dolar gibi rekabetçi bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi planlanıyordu.

Ancak proje, hiçbir zaman konsept aşamasını geçemedi. Musk'ın açıklamaları, Model 2'nin iptal edildiğine dair aylardır süregelen söylentileri doğrulamış oldu.

CYBERCAB, MODEL 2'NİN YERİNİ Mİ ALACAK

Musk'ın açıklamalarında dikkat çeken bir nokta, Cybercab ve Model 2'nin aynı araç olabileceği ihtimali.

Musk, "geleceğin otonom olduğuna ve Cybercab dışında herhangi bir modele gerek olmadığına" vurgu yaparak, daha önce Model 2 için kullandığı ifadeleri tekrarladı.

Model 2, tıpkı Cybercab gibi otonom sürüş özelliğine sahip olacaktı ve direksiyon veya pedal bulunmayacaktı.

Her iki araç da Tesla'nın yeni nesil platformu Next-Gen üzerine inşa edilecek ve Model 3 ve Model Y'den alınan parçalarla üretim maliyetleri düşürülecekti.

FİYATLAR NE DURUMDA

Cybercab'in 30.000 dolar civarında bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu, Model 2 için planlanan 25.000 dolarlık fiyat etiketinden biraz daha yüksek olsa da, yine de oldukça rekabetçi bir seviye.