Tesla, Model 3 ve Model Y fiyatlarında indirim yaptı

Haber Merkezi

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ilk kez yıllık teslimatlarda düşüş riski ile karşı karşıya kaldı.

Beklentilerin aksine araç teslimatlarında geriye düşen elektrikli araç devi, yıllık teslimatlarında ilk kez düşüş yaşamamak için ABD’de bazı Model Y ve Model 3 araçlarında 4 bin dolara varan indirimler yapmaya başladı.

2023’ün tamamında Tesla 1 milyon 808 bin 581 araç teslim etti. Geçen yıla göre büyüme kaydetmek için, şirketin aralık ayı sonuna kadar olan üç ayda en az 514 bin 926 araç teslim etmesi gerekiyor.

FİYATLAR NASIL DEĞİŞTİ

Arkadan çekişli 2024 Model Y Long Range’nın başlangıç fiyatı Tesla’nın web sitesinde 44 bin 990 dolardan 41 bin 390 dolara düşürüldü.

Arkadan çekişli Model 3 Long Range’in bir varyantın başlangıç fiyatı ise 43 bin 490 dolardan 40 bin 10 dolara indirildi.

Gelen teslimat haberleri Türkiye’de de indirim beklentisini artırdı.