Tesla’dan radikal adım! O model artık satılmayacak

Elektrikli otomobil üretici Tesla, dikkat çeken bir gelişmeyle gündeme geldi. Otomotiv devinin 5 ay önce satışa sunduğu modeli üretimden kaldırdı.

Nisan ayında 69 bin 990 dolarlık fiyatla satışa çıkan arka tekerlekten itişli (RWD) Cybertruck için üretim durdurma kararı aldı.

Dört tekerlekten itişli versiyondan yaklaşık 10 bin dolar daha ucuz olan model, sınırlı donanım özellikleri ve düşük talep, modelin kısa sürede rafa kalkmasına neden oldu.

FİŞİ TAMAMEN ÇEKİLDİ

Tesla’nın bu kararla Cybertruck üretimini daha kârlı ve donanımlı versiyonlara yoğunlaştırmayı hedeflediğini belirtildi.

Tek motorla çalışan arka tekerlekten itişli Cybertruck, daha düşük çekiş gücü, sınırlı yük kapasitesi, uzun şarj süresi gibi dezavantajlara sahip olduğundan üretimden ve satıştan tamamıyla kaldırıldığı belirtildi.